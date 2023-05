Voor mysterieuze ontvoering Spanbroek opgepakte verdachten langer vast

De twee mannen die vorige week vrijdag zijn aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de mysterieuze ontvoering in Spanbroek, zitten zeker twee weken vast. Dat laat de rechtbank Noord-Holland weten aan NH.

Volgende week donderdag wordt besloten of de mannen nog langer vast blijven zitten.

De politie hield de twee mannen afgelopen vrijdagavond aan in de Memlinclaan in Heerhugowaard. Ze zitten momenteel vast voor mogelijke betrokkenheid voor de ontvoering van de man in Spanbroek. Hij werd onder dwang in een auto geduwd.

Inderdaad ontvoerd

Hoewel de identiteit van de man een aantal dagen onbekend was, en of er überhaupt sprake was van een ontvoering, nam de politie het incident gelijk serieus.

De man werd gistermiddag aangetroffen in Beverwijk. Volgens een woordvoerder van de politie vertelde de man in een verhoor inderdaad ontvoerd te zijn geweest.

Over de verdere aanleiding is nog altijd niets bekend. Ook heeft de politie nog niet bekendgemaakt wat de identiteit van de man is.