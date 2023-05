Heilooër (20) opgepakt voor brute overvallen op Alkmaars gezin en pizzabezorger

Een jongeman (20) uit Heiloo is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij twee overvallen met een pistool. De politie denkt dat hij in december vorig jaar eerst een Alkmaars gezin zou hebben mishandeld en beroofd. Nog geeneens tien dagen later wordt een pizzabezorger in Grootebroek bedreigd. Mogelijk zou de verdachte niet alleen hebben gehandeld.

Het begint allemaal op 18 september 2022 in Alkmaar, als een groep overvallers rond 20.55 uur een woning aan de Muiderwaard binnendringt, gewapend met een mes en pistool.

Volgens de politie wordt een gezin op een gewelddadige wijze mishandeld, om vervolgens onder bedreiging hun persoonlijke bezittingen af te geven. Er wordt uiteindelijk niets buitgemaakt.

Pizzabezorger wordt bedreigd

Nog geen tien dagen later is het opnieuw raak, als een maaltijdbezorger rond 23.45 uur richting de Pandhof in Grootebroek rijdt om een bestelling af te leveren. Eenmaal aangekomen bij het adres, komen twee jongens hem tegemoet. "Wij hebben deze pizza's besteld", zou er worden gezegd.

Maar als de bezorger de pizza's wil afrekenen, wordt hij bedreigd met een voorwerp dat lijkt op een vuurwapen. De twee jongens wandelen daarna rustig weg. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. Ook hier zou de 20-jarige Heilooër bij betrokken zijn geweest.

Hij zit nog altijd vast en zijn rol bij beide incidenten wordt verder onderzocht. De politie laat aan NH weten meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.