Na vondst mega wietplantage Heerhugowaard sluit gemeente bedrijfspand voor half jaar

De gemeente heeft een bedrijfspand aan de Maxwellstraat op industrieterrein Zandhorst in Heerhugowaard voor zes maanden gesloten. Daar werd begin mei een grote wietkwekerij opgedoekt. Na een anonieme melding trof de politie in het pand meer dan 1.000 planten aan. "Het mag duidelijk zijn: deze praktijken dulden we niet in Dijk en Waard", zegt burgemeester Maarten Poorter.

NH Nieuws

Op het bedrijventerrein in Heerhugowaard werd op 3 mei een grote wietkwekerij ontdekt. De politie schatte de opbrengsten op zo'n 600.000 euro. In het pand stonden welgeteld 1.010 wietplanten klaar om geoogst te worden. Volgens de politie is het de op één na grootste opgerolde wietplantage in Noord-Holland van dit jaar. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een anonieme melding. In de buurt werd een sterke cannabisgeur geroken. Ook werd er in het pand stroom en water afgetapt. De politie heeft alle planten en het aanwezige productiemateriaal ingenomen. Heerhugowaarder opgepakt Tijdens de inval begin mei liep er een 34-jarige Heerhugowaarder op het terrein rond. Hij is aangehouden op verdenking van het telen, bewerken en vervaardigen van softdrugs. "Er is tot nu toe één persoon aangehouden", reageert de politie.

Deze tijdelijke sluiting is volgens de gemeente bedoeld om de criminele activiteiten te stoppen, maar ook om een einde te maken aan de overlast en het onveilige gevoel in de buurt. 'Duidelijk signaal' "We willen een duidelijk signaal geven waarom we een pand sluiten. Het pand wordt zichtbaar 'aangeplakt' en we communiceren deze sluiting daarom ook actief naar onze inwoners en ondernemers", verklaart de burgemeester. Politie en de gemeente roepen inwoners op verdachte situaties te melden bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem. Poorter: "Deze illegale activiteiten zijn gestopt door een anonieme melding van een inwoner of ondernemer. Om te voorkomen dat inwoners en ondernemers last ondervinden van deze criminaliteit, zijn de signalen en meldingen heel belangrijk."