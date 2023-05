Derde Pinksterdag in Venhuizen: "Iedereen is vrij, harddraverij en laatste dag kermis"

Derde Pinksterdag, ook wel Pinkster3 genoemd is voor velen onbekend maar een begrip in het West-Friese dorp Venhuizen. Al sinds 1960 is deze dag traditie en is er harddraverij in het dorp, haaks op de kermis. In de ochtend bemachtigen de ietwat brakke Venhuizers hun plekje langs de 275 meter tellende kortebaan, dit jaar voor het eerst aan de Twijver.