500.000 euro subsidie beschikbaar voor verduurzaming van woningen Heemskerkers met lagere inkomens

Gemeente Heemskerk gaat 500.000 euro subsidie beschikbaar stellen voor de verduurzaming van woningen met een lage WOZ-waarde en een laag energielabel. De gemeente moet, net als andere gemeenten in Nederland, in 2050 van het aardgas af zijn en dat is volgens de gemeente een grote uitdaging.

90 procent van alle woningen gebruikt nu nog aardgas voor verwarming en/of koken. En er zijn in Heemskerk meer dan 2.600 koopwoningen met een laag energielabel (label D of lager). "Een belangrijke eerste stap naar aardgasvrij is te besparen op energie door woningisolatie, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Het Rijk en provincie Noord-Holland hebben middelen beschikbaar gesteld om dit te stimuleren: het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en Energiebesparingsprogramma (EBP). Deze regelingen hebben als doel het besparen van CO2 en het verlagen van de energierekening van huishoudens. Deze gelden zijn eigenlijk een combinatie van het bestrijden van energiearmoede en het versnellen van de energietransitie. Ik hoop dat we op deze manier veel inwoners kunnen stimuleren om isolerende maatregelen te treffen", laat wethouder Piet Burgering weten.

'Aardige duw'

George Poel, één van de oprichters van Eco Heemskerk, de bewonerscoöperatie gericht op de bevordering van de energietransitie, is blij met deze subsidie. "Er is gezegd dat er gemiddeld 1.400 per woning aan subsidie te besteden is. Daar zou je een groot deel van de isolatie van kunnen betalen. Voor vloerisolatie ben je voor een niet al te grote woning binnen zo’n 2.000 euro klaar. Dan is de subsidie wel een aardige duw."

Volgens Poel gaat het hier om een groep mensen met over het algemeen een lager inkomen en dus weinig handelingsperspectief. Juist voor deze groep werkt zo’n maatregel dubbel. "Als je de meeste kou uit het huis houdt, dan heb je een lagere energierekening. En daarbij wordt je woning meer waard als het goed geïsoleerd is. Je krijgt je investering weer terug. Dan heb je een maatregel die voor jou het meeste helpt en grotendeels wordt gesubsidieerd."

De gemeente heeft het geld nog niet, maar het verzoek voor de 500.000 euro is ingediend. "Het is een SPUK-uitkering, het is zeker dat we het krijgen", zegt de woordvoerder van de gemeente. Per wanneer de subsidie aan te vragen is, is nog niet bekend.