Huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten in West-Friesland komen moeizaam op gang

Om duizenden arbeidsmigranten in de toekomst een onderdak te kunnen bieden, werden er 19 'voorkeurslocaties' in kaart gebracht. Toch komt het inrichten van deze locaties moeizaam op gang. Na een half jaar heeft er maar één initiatiefnemer 'concrete interesse' getoond. Hoe staat de vlag erbij in West-Friesland?

De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten in West-Friesland de komende jaren verder zal toenemen. Tot 2030 moeten er duizenden 'logiesplekken' vervuld worden. Alleen het huisvesten is nog een groot probleem.

Met die gedachte in het achterhoofd, werden er huisvestingslocaties in kaart gebracht. De zoektocht draaide om het vinden van tien tot twintig geschikte locaties, en met succes.

Eén concreet plan

In december vorig jaar bracht onderzoeksbureau Sweco, in opdracht van de zeven gemeenten in West-Friesland, een rapport naar buiten waarin 19 ’voorkeurszoekgebieden’ werden aangewezen als geschikte locatie. Hier kunnen arbeidsmigranten tijdelijk gehuisvest worden, en elke locatie biedt genoeg ruimte voor 300 mensen.

De bal ligt volgens de gemeenten nu bij de initiatiefnemers. Hoewel er inmiddels een half jaar is verstreken, heeft er maar één iemand 'concrete interesse' getoond. Vastgoedbedrijf Wokke Vastgoed B.V. uit Wieringerwerf heeft een plan ontwikkeld voor het voorkeursgebied tussen Wognum en Benningbroek. Het beslaat een gebied van zo’n 84.000 vierkante meter.

"Het gaat in eerste instantie om een plek voor 300 arbeidsmigranten, in relatief kleine betaalbare flexwoningen van ongeveer 80 vierkante meter", aldus eigenaar Johan Wokke. Volgens hem is er ruimte om uit te breiden, mocht dat nodig zijn. "Hoe het plan zich verder ontwikkelt, hangt af van de politiek in Medemblik."