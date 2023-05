Slechts 10 procent oud-bewoners keert terug naar opgeknapte Amstelveense Aquariusflat

Relatief weinig oud-bewoners van de Aquariusflat in Amstelveen gaan in op de uitnodiging van woningcorporatie Eigen Haard om na een grondige renovatie van twee jaar terug te keren naar hun appartement. De bewoners van de flat aan de Watercirkel kampten jarenlang met problemen door achterstallig onderhoud.

80 procent van de oud-bewoners ging in oktober 2020 akkoord met een grootschalige renovatie waar zij hun woning voor zouden moeten verlaten. Met veel moeite werden alle 148 bewoners door Eigen Haard naar een passende woning in de omgeving begeleid. De renovatie van de sociale huurflat is inmiddels bijna klaar. De flat is niet alleen opgeknapt en verduurzaamd, maar ook 'opgetopt'. Dat betekent dat twee extra woonlagen zijn aangebracht, waardoor het aantal woningen van 148 naar 182 is gegaan. De woningen van de gerenoveerde flat worden vanaf september 2023 opgeleverd.

De bewoners kregen de belofte dat zij na de renovatie als eerst mochten kiezen of ze weer in de opgeknapte Aquariusflat wilden gaan wonen. Woordvoerder van Eigen Haard Wim de Waard vertelde destijds aan NH dat de helft van hen aangaf na de renovatie terug te willen keren. De andere helft had toen al besloten definitief te willen verhuizen. In bijna tweeënhalf jaar tijd is het aantal bewoners dat terug wil keren dus flink gedaald. 15 van de 148 bewoners (10 procent) zijn op de uitnodiging van Eigen Haard om weer in de flat te gaan wonen ingegaan. Aan de huurprijzen ligt het niet. Die zijn volgens Eigen Haard voor sommigen hooguit met een paar tientjes gestegen.

"Nu heb je de kans om naar een grotere woning te gaan: maak daar gebruik van" Chris Petersen - bewonerscommissie Aquariusflat

Chris Petersen, die altijd in de bewonerscommissie van de flat heeft gezeten, begrijpt de keuze van 90 procent van de oud-bewoners. Zelf keert hij ook niet terug. "Ik heb een veel mooiere woning in Amstelveen gekregen. Ik ben toen heel goed geholpen en alles is vernieuwd." De commissie heeft medebewoners van de flat destijds geadviseerd om 'hun kans te grijpen'. "Eigenlijk mag je als eenpersoonshuishouden een sociale huurwoning van maximaal 60 vierkante meter krijgen, maar dat is voor bewoners van de Aquariusflat toen tijdelijk opgeschroefd naar 65 vierkante meter. Wij hebben altijd gezegd: 'Nu heb je de kans om naar een grotere woning te gaan: maak daar gebruik van.'" Eengezinswoning met tuintje De meeste oud-bewoners kiezen ervoor om niet terug te gaan, omdat ze tevreden zijn met hun nieuwe woonsituatie. "Sommige mensen kregen zelfs een eengezinswoning met tuintje", weet Petersen. Daarnaast hebben de meeste mensen geen zin om nog een keer te verhuizen. "Dat geldt vooral voor oudere mensen, maar ik ken ook een oudere mevrouw die wel graag teruggaat, omdat zij er vanaf het begin al woont." Toch kregen de oud-Aquarius-bewoners hun mooie nieuwe woning niet op een presenteerblaadje. "We hebben heel veel gehad aan oud-wethouder wonen Rob Ellermeijer", vertelt Petersen. "Als er zaken niet goed waren in een nieuwe woning zorgde hij er via Eigen Haard meteen voor dat het werd aangepast."

Ellermeijer overleed een jaar geleden na een kort ziekbed. Petersen heeft grote bewondering voor hoe de wethouder zich tot kort voor zijn dood nog inzette voor oud-bewoners van de Aquariusflat. "Een paar weken voor zijn dood nam hij nog de moeite om bij iemand met klachten over de nieuwe woning langs te gaan en daar twee uur te komen praten. Hij was toen al sterk vermagerd en kon niet eens meer naar boven toe lopen." Verpauperde wijken Renovatie van woningen staat de komende jaren hoog op de Amstelveense politieke agenda. In de conceptwoonvisie waar de Amstelveense gemeenteraad zich momenteel over buigt, wordt de wens uitgesproken om verouderde wijken als Groenelaan, waar de Aquariusflat staat, Keizer Karelpark, Middenhoven en Waardhuizen te renoveren. "Er wordt met corporaties en andere partijen die veel woningen bezitten afspraken gemaakt over de toekomst van hun bezit", is in de conceptwoonvisie te lezen.