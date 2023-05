Waarom is Hotel Spaander in Volendam nog steeds dicht?

Het bekende hotel Spaander in Volendam zit al drie maanden potdicht. Spaander is beroemd vanwege de indrukwekkende kunstverzameling. Beroemdheden zoals Johan Cruijff, Muhammed Ali, de sultan van Yogyakarta en de oud-keizer Wilhelm uit Duitsland hebben er allemaal overnacht. Maar wie nu een kamer in het Volendamse hotel wil boeken heeft pech en niemand weet waarom.

NHnieuws

Het hotel aan de Dijk in Volendam ziet er al maanden treurig uit. De lichten zijn uit, de stoelen zijn opgestapeld in de ontbijtzaal. Toeristen die er naar binnen willen, staan voor een dichte deur. Een brief aan de deur laat weten dat er verbouwd wordt en het papier zit onder de dode vliegen. Als de brandweer het hotel begin dit jaar inspecteert, blijkt er van alles mis: de brandveiligheid is er niet op orde. De gemeente dreigt met een dwangsom als de boel niet snel wordt opgeknapt. Diezelfde week gaan de deuren dicht en worden reserveringen geschrapt. Maar dat is volgens de eigenaar en de gemeente helemaal niet nodig. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen of willen niet uitleggen waarom de deuren toch dicht zitten. Hoorn op de haak De Hein Schilder Groep (HSG) is eigenaar van het gebouw en bestaat uit een grote groep aandeelhouders. Als we aan sommige van hen vragen waarom het hotel zo lang dicht is, zeggen ze dat niet te weten of wordt de hoorn op de haak gegooid. Anderen beweren zelfs dat er helemaal niets aan de hand is en de brandveiligheid gewoon op orde is. HSG verhuurt het hotel aan Remco Hellingman, maar ook hij zegt van niets te weten of ook maar iets met Spaander te maken te hebben en verbreekt de verbinding.

Spaander al drie maanden dicht - NH Nieuws

HSG kreeg tot 1 april om de brandveiligheid op orde te krijgen, maar kreeg uitstel tot 1 juni. "We zijn op dit moment in goed overleg met de eigenaar", laat een woordvoerder van Edam-Volendam weten. "Men is op dit moment de laatste hand aan het leggen aan de werkzaamheden. Wanneer Spaander weer opengaat is niet aan de gemeente." Het is voor de tweede keer in relatief korte tijd dat het hotel gesloten is. Op 21 maart 2020 was het al gesloten vanwege de coronacrisis. Kort daarna ging het hotel failliet. Ondertussen loopt de dijk vol met toeristen die door de ruiten van het dichte hotel gluren. Een kamer huren of koffie drinken zit er volgens de boekingssites niet in.