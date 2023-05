Egmonds strand reuzenkerkhof voor tienduizenden sprotjes

Het strand ten zuiden van Egmond aan Zee ligt bezaaid met tienduizenden dode visjes. Ook in het water drijven hele scholen sprotjes op hun rug. Een vissersboot die z'n vangst is kwijtgeraakt, vervuiling of toch een ander mysterieus natuurverschijnsel? NH ging op onderzoek uit.

Tienduizenden visjes aangespoeld op Egmonds strand: "Feestmaal voor meeuwen" - NH/Jurgen van den Bos

"Het was toch wel een opmerkelijk gezicht", vertelt verslaggever Jurgen van den Bos die tijdens zijn eerste vakantiedag een wandeling over het strand maakte. "Ik heb wel eens eerder in het water enorme scholen van deze visjes gezien maar die leefden nog. Nu liggen ze met tienduizenden op het strand. Het zijn er echt heel veel." Geen zorgen De grote vraag is wat de oorzaak is van de massale vissterfte. Volgens Jarco Havermans, marien bioloog en dierenverzorger bij Ecomare op Texel hoeven we ons geen zorgen te maken. Het gaat hier niet om een natuurramp of een vissersboot die zijn vangst is verloren. De sprotjes (kleine haringsoort) zijn zo goed als zeker de dood ingejaagd door de horsmakreel. Tekst gaat door onder de foto.

NH/Jurgen van den Bos

"Het is heel goed sprotjaar", vertelt Havermans aan NH. "Dat is waarschijnlijk de reden dat het er zoveel zijn. Veel dieren jagen op de sprot waaronder de horsmakreel. Dat doen ze eigenlijk heel slim. Ze drijven de school op naar het ondiepe water. De achterste visjes worden gegrepen en de voorste spoelen aan op het strand. Eigenlijk zit je in het midden dus het veiligst. De horsmakreel is zelf zo slim om in het diepe water te blijven." De marien bioloog zag het verschijnsel een paar jaar eerder op Texel bij de veerhaven. "Voor de dieren op het strand is het een feestmaal. Broedende meeuwen, strandlopers, krabben, het hele ecosysteem profiteert ervan. Ik zou ze zelf niet zo snel in een pan gooien. Je weet nooit hoe lang de vissen al dood zijn."