Zien: zo wordt op de Zaanse Schans Derde Pinksterdag gevierd

Het Zaans Ontzet is de overwinning op de Spanjaarden op Tweede Pinksterdag in 1574 met hulp van de inwoners van Purmerend. De dag na de overwinning was het feest in de Zaan. Die dag heette vanaf toen PinksterDrie.

Het Zaans Ontzet is eeuwenlang in de Zaanstreek en ook in Purmerend gevierd. "Zaankanters gingen op Pinkster Drie in alle vroegte naar de veemarkt in Purmerend en kochten daar een bokkie of een geitje, uit eerbetoon voor de Purmerenders die hadden meegeholpen om de Spanjaarden te verslaan", vertelt Husslage.