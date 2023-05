Heftig ongeluk op N307: twee gewonden, weg volledig dicht

Op de Westfrisiaweg in Enkhuizen zijn vanmorgen een vrachtwagen en busje met elkaar in botsing gekomen. Hierbij zijn twee mensen gewond geraakt. De weg is tijdelijk afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 10.00 uur, ter hoogte van een parkeerterrein langs de Westfrisiaweg. De personenbus is na de botsing van de weg geraakt. De oorzaak van het ongeluk wordt door de politie onderzocht, meldt een woordvoerder. Twee mensen raakten gewond. Zij zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de botsing is de weg tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt via de Drechterlandseweg (N505) en het Westeinde omgeleid.

