Kwart van de nieuwe Eerste Kamer komt uit Noord-Holland: dit merk je daar van

Van de 75 zetels zullen er 19 zetels gevuld worden met Noord-Hollandse koppen. Het betekent dat maar liefst een kwart van de zetels bekleed wordt door een Noord-Hollander.

Helemaal niet gek

Dat een kwart van de Eerste Kamerleden uit Noord-Holland komt, is volgens politiek onderzoeker Chris Aalberts niet gek: "Je ziet dat de Kamerleden vaak woonachtig zijn in de Randstad door hun bestuurlijke carrière."

Zorgt de Noord-Hollandse meerderheid niet voor een scheve representatie? Nee, zegt Aalberts. "De Eerste Kamer is eigenlijk een ja of nee-machine."

Volgens Aalberts gaat het over wetgeving, referenda en begrotingen en niet over regionale of lokale dingen. "Daar is het grote verschil te merken tussen beleid en wetgeving. De Eerste Kamer controleert voornamelijk, de details liggen bij de Tweede Kamer."

Getrapte verkiezing

Burgers uit Noord-Holland konden vandaag tijdens de Eerste Kamerverkiezingen niet zelf stemmen, dit doen de leden van de Provinciale Staten in de twaalf provincies en de leden van de vier Caribische kiescolleges.

Dit wordt ook wel een 'getrapte verkiezing' genoemd: de burgers hebben in maart de leden van de Provinciale Staten gekozen en zij hebben vandaag de leden van de Eerste Kamer gekozen.

BBB grootste partij

Naast de zege van BoerBurgerBeweging (BBB) tijdens de provinciale verkiezingen van 15 maart, zal de partij ook nu de grootste worden in de nieuwe Eerste Kamer met 16 zetels. De coalitiepartijen van de Tweede Kamer krijgen 24 zetels.

De uitslag is overigens nog niet officieel: de bekendmaking van de definitieve uitslag is donderdag. Over twee weken zal de nieuwe Eerste Kamer voor het eerst bijeenkomen.