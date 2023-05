'Defensie wil af van militaire beveiliging tijdens Marengo-proces'

Al ruim een jaar bewaken eenheden van het leger samen met de politie de Bunker in Osdorp tijdens het Marengo-proces. Nu blijkt dat Defensie niet happig was om de bijstand te geven, maar dat zij onder druk werden gezet door onder andere burgemeester Femke Halsema. Een jaar later ziet Defensie nog steeds liever dat de hulp niet nodig is.

Dat komt naar voren in een reconstructie van Follow The Money over de militaire hulp tijdens het proces. Sinds het begin van het proces tegen Ridouan Taghi en zijn zestien medeverdachten verandert de omgeving van de Bunker tijdens een zittingsdag compleet. Zwaarbewapende agenten, gepantserde auto's die met hoge snelheden rijden en helikopters die boven het gebied hangen. Ondernemers in de buurt gaven eind 2021 al aan dat zij de zwaarbewaakte zittingen helemaal zat waren.

Defensie voelt zich voor het blok gezet

Maar vanwege de talloze dreigende situaties, zoals mogelijke ontsnappingspogingen, en een tekort aan geschikt politiepersoneel vroeg Halsema in januari van 2022 het leger om hulp. Defensie staat sinds maart van dat jaar voor de Bunker, maar van harte ging dat niet, zo blijkt. Zo waarschuwde een ambtenaar dat 'groen op straat' gevoelig ligt en werd er gevreesd dat het waarschijnlijk langer zou gaan duren dan in eerste instantie de bedoeling was. Dat laatste bleek maar al te goed ingeschat: waar Halsema eerst om assistentie vroeg tot de zomer van 2022, staan de militairen nog altijd bij de Bunker.

Uit stukken die zijn opgevraagd door Follow The Money blijkt echter dat defensie zich voor het blok gezet voelde door de burgemeester en de politie. Laatstgenoemde bleef constant zeggen dat zij de roosters niet rond kregen en dat hulp van defensie hard nodig was. Halsema schetste in de media dat de aanvraag eigenlijk al gehonoreerd was, voordat dat het geval was. Wat zorgde voor veel frustratie bij Defensie.

Defensie wil af van beveiligingstaak

Ook de tweemalige verlenging van assistentie, die nu tot november van dit jaar loopt, zorgt voor chagrijn binnen Defensie. Zij wilden in eerste instantie eenmalig helpen, ze vinden dat het daarom snel afgelopen moet zijn met de inzet. Maar als het departement vervolgens het gevoel kreeg dat de politie niet alleen bij Marengo de extra inzet wel gebruiken, maar ook bij het aanpalende proces Eris op Schiphol, trappen zij op de rem.

Want ook Defensie heeft niet oneindig veel middelen. "Het langdurige beslag dat de hoogrisico zittingen van de rechtbank Amsterdam op de bewakings- en beveiligingscapaciteit van de politie legt, staat op gespannen voet met dat incidentele karakter. De krijgsmacht is bovendien niet geëquipeerd om structureel te voorzien in de bewakings- en beveiligingscapaciteit die de politie ontbeert", laat een woordvoerder van Defensie weten aan Follow The Money.

Een woordvoerder van de korpsleiding van de politie zegt de documenten niet te kennen waar de website over schrijft. Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt niet te kunnen reageren, omdat Halsema de inhoud van de documenten niet kent. Wel laat de woordvoerder weten dat als het Marengo-proces langer duurt van verwacht, ze eventueel in overleg gaan met defensie over verlenging.