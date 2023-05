Auto rolt door onoplettendheid automobilist over de kop in Koog aan de Zaan

De bestuurder van een auto in Koog aan de Zaan zag vanavond een andere automobilist over het hoofd. Hij knalde daarop over de kop en kwam op zijn kant tot stilstand. De inzittenden van beide auto's maken het goed.

Rond half acht vanavond zijn op de Guisweg in Koog aan de Zaan twee auto's op elkaar geknald. Een automobilist zag een andere auto over het hoofd. De automobilist van de auto die vergeten was om voorrang te verlenen, rolde daarop met zijn auto over de kop. Op foto's is te zien hoe de auto op zijn kant tot stilstand kwam.

Niemand raakte gewond. Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf opgehaald.

Hieronder is de op zijn kop gerolde auto goed te zien.