Toch nog huldigingsfeest Ajax Vrouwen: ''Ze verdienen het''

Het alternatieve huldigingsfeest voor de Ajax Vrouwen is inmiddels goed op gang. Supporters hebben de handen ineen geslagen om het succes van de vrouwen alsnog te vieren, nadat een officiële huldiging niet door is gegaan.

Het zag er in het begin naar uit dat de vrouwen officieel gehuldigd zouden worden in de stad, maar de directie van Ajax stak hier een stokje voor. De voetbalclub liet weten niet meer achter de huldiging te staan, omdat het kampioenschap al even geleden is en er een 'gebrek aan vreugdestemming' heerst rondom de club. Maar dit zou geen reden moeten zijn om het succes van de vrouwen niet te vieren, vinden de ruim 450 supporters die vanavond aanwezig zijn bij de onofficiële huldiging. ''De prestatie van de mannen moet daar geen invloed op hebben,'' vertelt een aanwezige Ajaxfan.