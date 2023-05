Noord-Holland aA nl Wat vieren we met Pinksteren? Veel Noord-Hollanders hebben geen idee

Pinksteren betekent voor velen een 'gratis' vrije maandag, maar waar we precies bij stilstaan, is voor enkelen een raadsel. Ook veel Noord-Hollanders hebben geen idee. Verslaggever Suzette Nesselaar peilde in hartje Amsterdam hoe het met de kennis over Pinksteren is.

"Het feest van Pinksteren is een feest van de Heilige Geest", zegt pastoor Jan-Jaap van Peperstraten. "We hebben met Pasen gevierd dat Jezus is verrezen uit de dood. Veertig dagen daarna is het Hemelvaart en gaat Jezus terug naar zijn vader in de hemel. Tien dagen dáár weer na wordt de Heilige Geest gegeven."

"Het enige dat ik weet, is dat ik vandaag 200 procent betaald krijg" Voorbijganger op straat over herkomst Pinksteren

"Jezus zei dat hij ons niet zomaar achter zou laten", vervolgt Van Peperstraten. "De Heilige Geest is de geest van God. Die zal je ingeven in je hart, zodat je weet wat goed is om te doen. Met Pinksteren weten we dat we er niet alleen voor staan: God blijft namelijk altijd verbonden met de mens." Vrije dag, 'maar geen idee waarom' Dat de kennis bij de pastoor op orde is, is duidelijk. Ook veel kerkgangers zullen de reden achter deze vrije dag begrijpen. Maar hoe zit het met de kennis van de Noord-Hollanders? Die lijken namelijk wat minder goed geïnformeerd. "Het is lekker een vrije dag van mijn werk, maar verder heb ik geen idee, zegt de één. "Het enige dat ik weet, is dat ik vandaag 200 procent betaald krijg", zegt de ander. "Ik weet alleen dat het iets te maken heeft met God", vervolgt een meisje, "maar verder weet ik er helemaal niks over."