Vroegtijdig einde Botic van de Zandschulp op Roland Garros

Botic van de Zandschulp is klaar op Roland Garros. De tennisser uit Amstelveen verloor (verrassend) van Thiago Tirante (3-1), die 122 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst. Het werd 6-2, 4-6, 6-3 en 6-4.

In de eerste set stond Van de Zandschulp al snel op 3-0 achter. Dat gat kwam hij niet meer te boven en werd het 2-6. De rollen waren in de daaropvolgende set helemaal omgedraaid. De Amstelvener kwam op 5-1 en eindigde in 6-4.

