Alleenheerser Bloemendaal op harde wijze onttroond als kampioen door Pinoké

De mannen van Pinoké hebben voor een gigantische stunt gezorgd in de finale tegen Bloemendaal. De Amstelveners wonnen met 4-0, waardoor zij hun eerste titel pakten. Het werd in de eerdere ontmoeting: 1-1. Bloemendaal was al drie jaar op rij kampioen geworden van de hoofdklasse hockey.

Marlon Landbrug (midden) juicht met zijn ploeggenoten - Pro Shots / Erich Snijder

De eindstrijd was in het eerste kwart nog erg spannend, maar zonder grote kansen. Dat veranderde in de tweede. Zo kreeg Pinoké vier strafcorners achter elkaar. Het was hierbij vooral aan doelman Maurits Visser te danken dat het 0-0 bleef. Even later redde hij ook goed op een inzet van Miles Bukkens. In de tegenstoot werd Bloemendaal, dat zich afgelopen drie jaar tot kampioen kroonde, ook gevaarlijk. Jasper Brinkman dwong Hidde Brink tot een redding uit een strafcorner. Vlak voor de rust was het alsnog raak voor de Steekneuzen. Marlon Landbrug tipte de bal hard binnen na een afgeslagen strafcorner: 0-1.

Na de rust drong Bloemendaal meer en meer aan. Zo dartelde Jorrit Croon langs tegenstanders en tikte hij de bal hard richting het doel. Verdediger Daan Bonhof haalde zijn inzet van de lijn. Even later had Dennis Warmerdam een grote kans. Die werd geblokt door Luca Wolff. De thuisploeg dacht op 1-1 te komen via Roel Bovendeert, maar daar stak de videoscheidsrechter een stokje voor. Barsten in succesverhaal Het einde van de Bloemendaalse hegemonie hing in het laatste kwart helemaal aan een zijden draadje. Eerst zorgde Alexander Hendrickx voor de 2-0 en Landbrug tikte enkele minuten later ook nog de 3-0 tegen de touwen. De vreugde barstte helemaal los, toen Morris de Vilder 4-0 scoorde.