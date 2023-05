Terugkijken: NH Sport van maandag 29 mei

Van de ene ontknoping naar de andere. Je ziet het allemaal in deze NH Sport. Zo vieren de handbalsters van VOC feest na het behalen van de landstitel. De handbalclub uit Amsterdam-Noord versloeg in de eigen hal Venlo. En dat betekent ook het laatste kunststukje van aanvoerster Jill Kooij uit Oostzaan.

Het hockeyseizoen zit er op Tweede Pinksterdag ook op. Bij de mannen veroverde Pinoké de titel en bij de vrouwen ging de cup naar Amsterdam. Op vijandelijke terrein in Bilthoven versloeg de ploeg van Robert Tigges SCHC na shoot-outs.

Voetbal

Ook in aandacht in deze NH Sport voor Ajax en AZ. De twee Noord-Hollandse voetbalclubs stelden teleur in hun laatste competitiewedstrijd.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.