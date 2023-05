Kindje gewond bij aanrijding Heemskerk, weg geheel afgesloten

Een kind van 5 jaar oud is vanmiddag in Heemskerk door een automobilist aangereden. Politie is massaal ter plaatse en heeft de weg afgezet voor onderzoek. Ambulances, waaronder een traumahelikopter, zijn op de plek afgekomen om de jongen te behandelen.

Een kindje van 5 jaar oud is vanmiddag op de Beneluxlaan in Heemskerk door een automobilist aangereden. Het gebeurde bij de oversteekplaats op het Europaplein.

De politie is aanwezig om onderzoek te doen. De Beneluxlaan is daarom afgesloten. "Het team van de verkeersongevallenanalyse verricht er nu - as we speak - onderzoek", zegt de politie tegen NH.

Traumahelikopter

Ambulances, onder meer een traumahelikopter, zijn op de plek afgekomen om de jongen na te kijken en te helpen. Welke verwondingen hij exact heeft, is nog niet duidelijk. "Over de ernst van de situatie is nog niets te zeggen."