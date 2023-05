Amsterdam pakt landstitel na zenuwslopende finale: shoot-outs doorslaggevend

De hockeysters van Amsterdam zijn zojuist landskampioen geworden door SCHC (Stichtse) in Bilthoven te verslaan. De tweede wedstrijd in de finale eindigde in 2-2. De eerste finale ook, waardoor shoot-outs werden genomen. Die werden beter ingeschoten door de Amsterdammers (4-1) en de titel was binnen. De 21e in de historie van de hockeyclub.

De doelvrouw van Amsterdam ging in de fout, maar ze keerde vervolgens wel de inzet van Trijntje Beljaars. Uit het niets kwam Amsterdam in het eerste kwart weer op gelijke hoogte. Fay van der Elst schoot raak: 1-1.

De hockeysters van Amsterdam begonnen dramatisch aan de beslissende finale tegen SCHC (Stichtse). De Utrechters kwamen namelijk in de eerste minuut op 1-0 via Laurien Leurink. Zij schoot de bal achter Anne Veenendaal.

In de derde periode van de wedstrijd kreeg Amsterdam een opgelegde kans op de voorsprong. Na een strafcorner van Sabine Plönissen kwam de bal op de voet van Renée van Laarhoven terecht. De bezoekers kregen een strafbal, maar Van der Elst mikte haar schot op de paal.

Driemaal bleek scheepsrecht voor Amsterdam. Stella van Gils schoot, via een aantal speelsters, de strafcorner raak: 2-1. Lange tijd leek dat de eindstand te worden. Dat veranderde nadat Pien Dicke 2-2 in het doel tikte. Na vier kwarten was het nog 2-2, waardoor shoot-outs de doorslag gaven. Lauren Verschoor schoot de beslissende raak (4-1) en Amsterdam werd kampioen.

Zo snel mogelijk zullen reacties van deze wedstrijd verschijnen op onze kanalen. Later op de middag is de hockeyfinale bij de mannen tussen Bloemendaal en Pinoké, vanaf 16.00 uur. NH Sport is daar ook aanwezig, dus mis niks van deze eindstrijd.