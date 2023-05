Vermoedelijk ontvoerde man Spanbroek aangetroffen in Beverwijk na tips

De man die afgelopen vrijdag vermoedelijk werd ontvoerd in Spanbroek is vanmiddag na tips aangetroffen in Beverwijk, zo'n 40 kilometer van het Spanbroekse centrum vandaan. De politie laat weten dat ze met hem in verhoor gaan, nadat hij medisch is onderzocht.

De man is aan het begin van de middag aangetroffen aan de Breestraat in Beverwijk. Volgens een woordvoerder van de politie had hij geen zichtbare verwondingen. Wel maakte de man een enigszins verwarde indruk. "Dit was voor ons reden genoeg om het door een arts te laten checken."

Aan het begin van de middag werd gemeld dat de man meerdere keren gezien was in de omgeving van station Beverwijk. Ook is via Burgernet een signalement verspreid van de man. Daaruit blijkt dat hij Engels en/of Duits spreekt.

Mogelijke ontvoering

De onbekende man zou afgelopen vrijdag rond 14.20 uur door anderen meegenomen zijn in een auto aan de Spanbroekse Herenweg. De politie was ervan overtuigd dat hij onder dwang meeging.