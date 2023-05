Neergestoken slachtoffer Amsterdams festival is 21-jarige man uit Diemen

Een woordvoerder van Apekooi Events, de organisator van het dancefeest, laat weten met afgrijzen kennis te hebben genomen van de ruzie en de steekpartij. De aanleiding van de ruzie is vooralsnog onbekend. "Wij tasten in het duister over het hoe en waarom en de politie is de aangewezen partij om dat te onderzoeken en antwoorden te geven op vragen hierover. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de nabestaanden en de getuigen van dit heftige incident, waarvan je hoopt dat je het nooit hoeft mee te maken", aldus de woordvoerder.

Naast het Solid Groove Festival organiseert Apekooi Events populaire festivals als DGTL en Pleinvrees. Volgens een aantal festivalgangers die AT5 heeft gesproken was de sfeer gisteravond aan de linkerkant van het podium de hele avond grimmig. "Dit is wat er gebeurt als er urban publiek bij een housefestival komt", luidt de caption bij een video die rondgaat op Snapchat. Op die beelden die op sociale media rondgaan is te zien hoe twee groepjes jongeren elkaar te lijf gaan en één jongen een mes trekt

Twee andere festivalgangers vonden het festival een ongezellige chaos. "Ik ben wel vaker naar Solid Grooves geweest en het was altijd heel leuk. Toen we gisteravond aankwamen merkte we direct dat er een heel ander publiek was. Er heerste echt een soort haantjescultuur en je zag gewoon dat sommigen uit waren op ruzie. Het was echt niet gezellig."