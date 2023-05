Buurt stopt dronken brokkenmaker Zwaanshoek na ontsnappingspoging

Zwaanshoekers die rondom de Spieringsweg wonen, hebben gisteravond rond 19.45 uur een bestuurder staande gehouden die even daarvoor een aanrijding had veroorzaakt. De man probeerde weg te komen, maar dat lieten omwonenden niet gebeuren. Hij bleek veel te veel gedronken te hebben.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de 39-jarige bestuurder uit Haarlemmermeer de macht over het stuur verloor toen hij met zijn auto deels in de berm terechtkwam. Hij schampte daarbij een andere auto en reed vervolgens de bosjes in. Het voertuig kwam tegen een boom tot stilstand.

Buurtbewoners zagen hoe de bestuurder daarna weg probeerde te vluchten, maar hielden hem tegen. "De bestuurder verkeerde onder invloed van alcohol. Dit zagen de getuigen ook", legt de woordvoerder uit.

Daarnaast wilden ze de man tegen zichzelf in bescherming nemen, omdat hij mogelijk zelf ook gewond was geraakt. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Veel te veel gedronken

Wel moest de man mee naar het politiebureau, waar hij 880 ug/l blies tijdens een alcoholtest. Dat is vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol, daar mag de man een boete voor betalen. Daarnaast heeft de man een rijverbod van 11 uur opgelegd gekregen is zijn rijbewijs ingenomen. De auto van de Haarlemmermeerder bleek niet verzekerd. Ook daar is hij voor bekeurd.

De politie was dit weekend in Haarlemmermeer druk met ongelukken die werden veroorzaakt door dronken bestuurders. Ook in Lijnden en Halfweg was het raak. De materiële schade was flink.