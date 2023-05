Drama in Uithoorn: dierenarts verliest twee katten bij woningbrand, derde gered

In het huis van een Uithoornse dierenarts heeft zich zondagavond een drama voltrokken. Bij een brand in haar woning – die aan de voorkant van haar dierenartspraktijk zit - aan de Oranjelaan zijn twee van haar eigen katten om het leven gekomen. Een derde kat is door de brandweer gereanimeerd en leeft nog wel.

De brandweer kreeg gisteravond rond 18:15 uur een melding binnen van een keukenbrand. Die lijkt veroorzaakt te zijn door een airfryer die op een inductieplaat stond. "Vermoedelijk hebben de katten de inductieplaat per ongeluk aangezet, maar we weten dat niet zeker", laat een woordvoerder van de brandweer aan NH weten.

"Ergste nachtmerrie is helaas uitgekomen. Brand thuis, veel schade maar dat is herstelbaar. Helaas zijn mijn lieve katten Vlinder en Mink hierbij overleden. Dobber heeft het gelukkig overleefd. Komende dagen zullen raar en stil zijn", schrijft dierenarts Annemieke vanochtend op de Facebook-pagina van haar praktijk.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Of de bewoners thuis waren toen de brand uitbrak, is onduidelijk. Zelf willen zij vandaag niks aan NH Nieuws kwijt over de brand.

De brand was rond 18:30 uur al onder controle, maar de vlammen hadden toen al een hoop schade aangericht in de keuken. In de rest van de woning is volgens de brandweer veel rook- en roetschade te zien.