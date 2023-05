Ajacied Steven Berghuis geeft supporter harde klap bij stadion FC Twente

Bij het verlaten van het stadion van FC Twente kon Ajax-speler Steven Berghuis zijn woede niet onder controle houden. Vlak voor het instappen in de spelersbus deelde hij een flinke klap uit aan een supporter.

Het is nog onduidelijk wat Berghuis zo woedend heeft gemaakt. Bij de spelersbus van Ajax stonden tientallen supporters achter hekken. Op beelden is te zien hoe Berghuis over een hek heen springt en uithaalt.

Vlak voor de klap had Ajax het seizoen teleurstellend afgesloten met een 3-1 nederlaag tegen FC Twente.