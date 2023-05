Laat verlies tegen PSV levert AZ Conference League op

AZ kan zich gaan opmaken voor het spelen in de Conference League. De Alkmaarders verloren in eigen huis door een late goal van Xavi Simons met 1-2 tegen PSV. Daardoor is de vierde plek en de Conference League het eindstation voor AZ.

Pantelis Hatzidiakos - Pro Shots / Toin Damen

De topper tussen AZ en PSV stond niet bol van de grote kansen in de eerste helft. Na een paar kleine speldenprikjes kregen de Alkmaarders de beste mogelijkheid. Myron van Brederode vond Vangelis Pavlidis. Oog in oog met Walter Benítez schoot hij niet raak. Even later ging een hard schot van Tijjani Reijnders voor het doel van PSV langs. Hij hoort morgen of hij bij de definitieve selectie van Oranje zit. Vlak voor rust kreeg Guus Til ook een kans op de openingsgoal, maar kopte net over. Tekst gaat verder onder de foto.

Vangelis Pavlidis - Pro Shots / Toin Damen

Het was Xavi Simons, die PSV na de rust op voorsprong zette. Hij ging uit een counter alleen op doelman Mathew Ryan af en schoot simpel raak: 0-1. Mede door de achterstand van Ajax had AZ een goede kans om plek drie over te nemen. Door die tegengoal werd dat doel steeds moeilijker voor de Alkmaarders. De hoop van de thuisploeg kwam in de slotfase weer helemaal terug. Na een overtreding op Riechedly Bazoer kreeg AZ namelijk een strafschop. Deze werd benut door Jesper Karlsson: 1-1. PSV moest verder met tien man na een rode kaart voor Anwar El Ghazi, maar ging toch met de zege naar Eindhoven. Simons ging diep in blessuretijd, minuut 98, op het doel af en schoot raak: 2-1. Door de nederlaag rest de Conference League voor AZ volgend seizoen. Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema (Bazoer/77), Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans (Mihailovic/68), Reijnders; Van Brederode (Lahdo/68), Pavlidis (D. De Wit/76), Karlsson