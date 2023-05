Hondsbrutaal! BBQ wordt uit tuin gestolen: "We weten wie het zijn"

Het barbecue seizoen is begonnen en dat hebben drie dieven in Monnickendam ook gedacht. Vrijdagnacht werd uit de tuin aan de Johan Buijslaan van Hiske de Green Egg, een prijzige keramische barbecue, gestolen. "Ze staan op beeld en we weten wie het zijn", vertelt de Monnickendamse.

En dat is een slimme zet van Hiske want omdat haar buren ook videobeelden hebben van de diefstal weet ze nu bijna zeker de route die de dieven hebben afgelegd. "Een buurtbewoner heeft zelfs een kaartje gemaakt met de looproute van de dieven", aldus Hiske.

"Ik weet ongeveer waar de BBQ is en ook wie de daders zijn", vertelt ze. "In de buurt staan ze bekend als kwajongens, maar ik wil mijn BBQ wel graag terug."

Hiske heeft aangifte gedaan bij de politie en is op dit moment in Frankrijk. "Ik ben bij Alpe d'Huez omdat ik hier donderdag ga lopen voor het KWF." Het voelt wel beetje dubbel voor Hiske. "Ben ik hier om me in te zetten voor het goede doel, word ik bestolen." Op dit moment past er iemand op het huis van Hiske, want ze wil niet nog een keer bestolen worden.

Ze heeft de namen van de mogelijke dieven nog niet doorgegeven aan de politie. Dus een oproep aan de daders: breng de BBQ terug naar Hiske, zodat ze na haar bergbeklimming lekker kan genieten van stukje vis of vlees van de gril.