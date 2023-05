Livestream: Jonge koolmeesjes vliegen bijna uit

In de tuin van Purmerender Frank Reijn is het weer een drukte van jewelste. Het is lente, dus zijn vogelhuisje wordt weer bewoond. Dit jaar heeft een hele familie aan koolmeesjes zich genesteld in Franks huisje. De jongen zullen volgens de enthousiaste Purmerender begin juni uitvliegen. En via zijn livestream vanuit het huisje kan iedereen meegenieten.

Het is niet de eerste keer dat Frank een live video verbinding in zijn vogelhuisje heeft hangen. Al sinds 2009, met enkele tussenpozen, houdt hij het huisje scherp in de gaten. Dat betekent trouwens niet dat het vogelhuisje ook elk broedseizoen wordt bewoond, dat is altijd nog afwachten.

Uitvliegen

Maar dit jaar is het dus raak, en niet zo'n klein beetje ook. Frank trof begin mei maar liefst zeven schitterende koolmeeseieren aan. Inmiddels zijn de eitjes al uitgekomen. Maar dat de natuur net zo ongenadig als dat ze mooi is, werd ook al snel duidelijk. Een ei is nooit uitgekomen en op 16 en 17 mei zijn er twee jongen doodgegaan. "De vier overgebleven groeien gelukkig als kool en zullen 3 juni uitvliegen", aldus Frank.

"De koolmees is erg voorspelbaar", legt Frank uit. Aan de hand van het leggen van de eieren en het starten van het broeden kan op de dag nauwkeurig uitgerekend worden wanneer ze gaan vliegen. Op 3 juni dus. Frank zal dan in ieder geval klaar zitten voor de livestream, en hij hoopt dat veel andere vogelliefhebbers met hem meegenieten.