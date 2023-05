Flinke schade na brand in flatgebouw Zaandam

Op een balkon op de zevende verdieping van een flatgebouw aan Pharus in Zaandam heeft vanmiddag rond 12.00 korte tijd brand gewoed. Er kwamen veel hulpdiensten op de brandmelding af. De veiligheidsregio laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

De melding van de brand kwam aan het einde van de ochtend binnen bij de brandweer. Op foto's is te zien dat er onder andere een hoogwerker is ingezet en veel personeel bezig is geweest om de brand te blussen.

Zwartgeblakerd

De brand heeft in ieder geval op het balkon van de woning aan Pharus voor de nodige (roet)schade gezorgd: het balkon is volledig zwartgeblakerd.

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend.