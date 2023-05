Overval op coffeeshop in Amsterdam-Centrum, geen gewonden

Zaterdagavond rond 23.00 uur is Coffeeshop 't Keteltje aan de Marnixstraat in Amsterdam overvallen. Niemand raakte gewond en de overvaller is gevlucht.

Het is vooralsnog onbekend waar de overvaller op uit was en of er iets is buit gemaakt.

De coffeeshop zou eigenlijk tot 1.00 uur open blijven maar sloot na de overval direct de deuren. De politie heeft nog geen signalement vrijgegeven en wacht nog op een aangifte.