Automobilist crasht op spoorwegovergang Halfweg, test positief op alcohol

Een 29-jarige automobilist is vannacht gecrasht op de spoorwegovergang van de Oude Haarlemmerstraatweg in Halfweg, nabij station Halfweg-Zwanenburg. Ze botste eerst tegen een hekje om vervolgens tegen de slagboominstallatie tot stilstand te komen.

Het ongeluk gebeurde rond 00.45 uur, waarna de politie ter plaatse kwam. Voor zover bekend is de vrouw niet gewond geraakt bij de botsing, maar ze moest dus wel blazen.

Uit die test bleek dat de vrouw onder invloed was, waarna ze is aangehouden en meegenomen naar het bureau, waar bloed is afgenomen om de exacte hoeveelheid alcohol in haar lichaam te meten.