Teleurstelling bij AFC: titel tweede divisie gaat naar Katwijk

Het is AFC niet gelukt om op de laatste speeldag alsnog de titel in de tweede divisie binnen te slepen. Concurrent Katwijk deed wat het moest doen en won thuis met 2-1 van Spakenburg. AFC was afhankelijk van puntverlies van Katwijk om nog kans te maken op het kampioenschap, maar de Amsterdammers lieten het na om zelf de broodnodige zege te pakken. Tegen Excelsior Maassluis werd het 0-0.