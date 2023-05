Met lege blikken over de weg, pannendeksels en hier en daar een megafoon. In 1967 was Luilak nog volop een jaarlijkse traditie. Honderden kinderen gingen in een optocht, sommige verkleed, over straat en kregen aan het eind een lekkernij: de Luilakbol. Er werd aangebeld, gerend en met brommers door de straten gereden. Nieuwsgierigen keken uit het raam mee naar de lawaai makende kinderen. Kijk hierboven de unieke beelden terug.