Hockeysters Amsterdam verspelen zege in eerste duel om landstitel

Het is Amsterdam niet gelukt de eerste wedstrijd in de strijd om de landstitel, om te zetten in winst. Tegen SCHC kwam de ploeg van trainer Robert Tigges tot tweemaal toe op een voorsprong, maar de opponent uit Bilthoven kwam tot tweemaal toe terug: 2-2.

Amsterdam kwam binnen het eerste kwartier al op voorsprong door een intikker van Fiona Morgenstern. Het was voor de aanvalster haar eerste doelpunt ooit de in de play-offs om de landstitel. Na de openingstreffer kwamen de bezoekers in het tweede kwart beter in de wedstrijd en maakte Mette Winter de verdiende gelijkmaker. Winter schoof de bal knap onder Anne Veenendaal, de keepster van Amsterdam, door.

Beslissing

Na de rust werden de toeschouwers in het goed gevulde Wagener Stadion in Amsterdam opnieuw vermaakt. De thuisploeg kwam sterk uit de kleedkamer en pakte al vroeg in het tweede bedrijf een nieuwe voorsprong. Wederom was Morgenstern de afmaker: 2-1.

SCHC, dat al meer dan een jaar geen wedstrijd in reguliere speeltijd verloor, drong aan in het laatste kwart. Uiteindelijk werd de druk op de Amsterdamse defensie te groot en viel drie minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker. Yibbi Jansen knalde namens SCHC een strafcorner binnen voor de 2-2 eindstand.

Maandag is de return tussen Amsterdam en SCHC in Bilthoven. De winnaar van dat duel zal gekroond worden tot landskampioen.