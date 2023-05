🔴 Liveblog: laatste speeldag eredivisie met AZ, Ajax én FC Volendam live op NH Radio

Op deze zonnige eerste pinksterdag staat de 34e en laatste speelronde in de eredivisie op het programma. Er kan nog een stoelendans plaats gaan vinden om de plekken twee, drie en vier op de ranglijst. AZ (vierde) neemt het in Alkmaar op tegen PSV (tweede). Ajax (derde) gaat op bezoek bij FC Twente (vijfde). Wie gaat er respectievelijk naar de voorronde van de Champions League, Europa League en Conference League? En uiteraard zijn we ook bij de seizoensafsluiting van FC Volendam tegen Excelsior. Allemaal live te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport vanaf 14.00 uur.