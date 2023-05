Tycho en Dex houden traditie Luilak in stand: "Alleen lawaai maken"

Vanmorgen om 05.00 uur. Enorme kabaal in de Hoornse wijk Risdam. Tycho en Dex lopen met grote megafoon door de wijk. Ze vieren Luilak, een traditie die ze met hun ouders in stand willen houden. "Ik vind het leuk om dit mee te geven aan de jongens. Zijn ze van de tablets af en we maken lol", aldus vader Klaas.

Klaas Bakker - aangeleverd

"Het wordt niet zo heel veel meer gedaan", vertelt Klaas. Sinds vorig jaar is hij samen met zijn vrouw Pamela begonnen om hun 10-jarige tweeling kennis te laten maken met de eeuwenoude traditie. "We begonnen vorig jaar met z'n viertjes, dit jaar liepen buurjongens ook mee." Klaas ging vroeger tijdens Luilak ook vaak de hort op. "Ik ben ermee opgegroeid. Met blikjes achter de fiets aan of bij brommers de uitlaten eraf." Maar hij merkt dat men er tegenwoordig niet meer echt op zit te wachten. "Het bracht vroeger naast herrie vaak ook vandalisme mee."

Iets waar Klaas met zijn zoons ver weg van wil blijven. "We maken alleen herrie en blijven doorlopen. Het gaat om de lol en de gekkigheid." De jongens kijken er al het hele jaar naar uit, volgens Klaas. Ze wilden het liefst vanmorgen om 4.00 uur al op pad. "Ze hadden een grote glimlach op hun gezicht en wisten niet hoe snel ze hun kleren aan moesten trekken."

Tycho en Dex houden traditie van Luilak in stand - NH Nieuws

Eenmaal buiten kijken nieuwsgierige buren even uit het raam. Een politieauto rijdt langs om te kijken waar het lawaai vandaan komt. Maar sommige Horinezen zitten er niet helemaal op te wachten. "Vorig jaar kregen we ijsklontjes naar ons gegooid. En wat middelvingers. Nu kwam er een boze man op een bakfiets naar ons toe."

Klaas wil benadrukken dat ze het netjes houden en vooral lawaai maken. "Via reacties begrijp ik dat het zelfs in het centrum van Hoorn te horen was. We snappen dat niet iedereen het kan waarderen, maar het is maar één keer per jaar." Of ze volgend jaar weer gaan? "Ik denk het wel. Ook de buurjongens die nu mee waren, willen volgend jaar weer."