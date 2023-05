In zowel Alkmaar als Vijfhuizen rijden auto's de sloot in, eentje zelfs zonder rijbewijs

Autobestuurders zijn gisteravond in zowel Alkmaar als Vijfhuizen de sloot ingereden. Een van - bleek achteraf - zonder rijbewijs op zak. Met beiden gaat het goed. Bergingsbedrijven werden opgetrommeld om de auto's uit het water te halen.

In Vijfhuizen reed gisteravond de bestuurder langs de Hybrideweg toen het mis ging (zie bovenstaande foto). Door een nog onbekende reden raakte hij in het water. Hij kon zonder verwondingen naar huis. Later bleek hij zonder rijbewijs te rijden.

Diezelfde avond reed ook in Alkmaar een bestuurder met zijn auto de sloot in (zie onderstaande foto). Vlak voor verkeersplein Kooimeer raakte hij te water. Hij kwam tot stilstand in de sloot bij het AZ-Stadion. Ook hij raakte niet gewond.

Beide auto's moesten uit het water worden gevist door een bergingsbedrijf.