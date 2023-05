Man auto ingesleurd in Spanbroek: politie maakt zich ernstig zorgen

Een man is gistermiddag in Spanbroek in een auto geduwd. De politie maakt zich ernstig zorgen om de gezondheid van deze man.

Rond 14.20 uur is de man aan de Herenweg onder dwang meegenomen. Bewakingsbeelden laten zien hoe de man wordt meegesleurd.

Wie de man is en waarom hij is meegenomen en waar hij nu is, is niet duidelijk. Daarom is de politie met spoed op zoek naar meer informatie.

Via Meld Misdaad Anoniem of het reguliere nummer 0900-8844 kunnen mensen met meer informatie zich melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden.