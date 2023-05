Ton tuiniert al zestig jaar in zijn volkstuin en zelfs twee keer per dag: "Om te ontspannen"

Ton Weijers uit Haarlem is 92 jaar oud en verslaafd aan tuinieren. Inmiddels is hij al zestig jaar lid van Amateur Tuinders Vereniging 'Ons Buiten' in Haarlem. Vanwege zijn jubileum werd hij onlangs door de andere leden in het zonnetje gezet. Ton komt twee keer per dag een paar uurtjes naar zijn tuin, behalve op zondag, om te ontspannen en ondertussen blijft hij ook nog eens behoorlijk fit.

"Vorige jaren waren de planten veel hoger. Het is te lang koud geweest en het heeft te veel geregend, dus het moet allemaal nog een beetje op gang komen", vertelt Ton als we hem bij zijn volkstuin opzoeken. Zijn elektrische fiets staat naast de ingang en hij praat meteen honderduit over welke soorten groenten en bloemen er in zijn tuin groeien. Hij mag dan wel 92 jaar zijn, zijn geheugen doet het nog prima. En zijn lichaam ook. Tekst loopt door na de video.

Op bezoek bij de 92-jarige Ton Weijers bij volkstuinvereniging 'Ons Buiten' in Haarlem - NH Nieuws

Toen de Haarlemmer zich zestig jaar geleden bij 'Ons Buiten' inschreef was de sfeer wel iets anders dan tegenwoordig. "Vroeger kwamen we vaak bij elkaar over de vloer. Dat is nu niet meer zo. Ik ken ook veel minder mensen nu", vertelt hij. "Hier, moet je de pruimenboom zien. Door de kou zijn er bijna geen bijen geweest en heb ik nu dus geen pruimen. Maar de appeltjes lijken het wel beter te doen." Jubileum Ton had vroeger een andere tuin op het complex, maar mocht later naar deze wat grotere tuin verhuizen. In zijn tuinhuisje ligt nog een ballon, een herinnering aan zijn recente feestelijke jubileum. Tekst loopt door na de foto.

Ton Weijers, 60 jaar lid bij 'Ons Buiten' in Haarlem - NH Nieuws / Paul Tromp