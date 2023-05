'Motorpech' boven Iran bij KLM-toestel op weg naar Schiphol en wijkt naar Dubai

Een Boeing 777-200 van KLM die op weg was van de Thaise hoofdstad Bangkok naar Schiphol, is vanmiddag boven Iran uitgeweken naar Dubai. Volgens de website Aviation Herald waren er problemen met een motor, die vervolgens zou zijn uitgezet door de piloten. Het toestel is toen verder gevolgen op één motor. KLM houdt het op een technisch mankement.

De Boeing 777-200 van KLM gisteren op Schiphol voor vertrek naar Bangkok - NH Nieuws / Doron Sajet

Vlucht KL876 was al ruim zes uur onderweg van Bangkok naar Schiphol, toen het rond 13.10 uur Nederlandse tijd een noodsignaal uitzond. Het toestel vloog toen boven Iran. Vanwege de vermoedelijke motorstoring zakte het vliegtuig van 10 kilometer hoogte naar ongeveer 6 kilometer en boog af naar Dubai. Daar is het vliegtuig rond 15.00 uur geland. Volgens een woordvoerder van KLM worden de passagiers omgeboekt, maar kunnen ze vandaag niet meer verder reizen. Voor hen zijn hotels in Dubai geregeld. Volgens KLM is de veiligheid van passagiers en bemanning is niet in het geding geweest.