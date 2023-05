Geen onderscheid Schipholherrie: Aalsmeer eist compensatie voor elke inwoner

In april maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de bewoners van ruim 4.600 adressen in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer aanspraak kunnen maken op een vergoeding die gemiddeld tussen 50 en 2.200 euro ligt. Het gaat om bewoners die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van zo'n handhavingspunt woonden en waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden.

Aalsmeer vindt de huidige regeling onrechtvaardig en onbegrijpelijk. Volgens de gemeente worden de geluidsnormen in grote delen overschreden. Het college van burgemeester en wethouders noemt het onaanvaardbaar dat sommige inwoners wel worden gecompenseerd en anderen niet: “Hiermee wordt een ongelijkheid van onze inwoners gecreëerd."

Het college heeft minister Harbers van Infrastructuur per brief opgeroepen om elke Aalsmeerder financieel te compenseren. De gemeente vindt dat die compensatie niet kan afhangen van de WOZ-waarde van een woning, zoals nu het geval is.

Goed geïsoleerde riante villa

"Door de compensatie ook aan de WOZ waarde van de woningen te koppelen ontstaat hier de vreemde situatie dat bewoners van een goed geïsoleerde riante villa meer gecompenseerd worden dan bewoners van een sociale huurwoning." Aalsmeer vindt dat het Rijk moet kijken naar de adviesnorm voor geluid van wereldgezondheidsorganisatie WHO, van maximaal 45dB(A).

Minder vluchten

De gemeente pleit in de brief aan Harbers ook voor minder vluchten op Schiphol: "Het moet slimmer, stiller en schoner, en wel direct. Zo lang dat niet kan met stillere vliegtuigen moet er minder worden gevlogen om de constante geluidsbelasting van de omgeving te doorbreken."