Boosheid en frustratie in Bloemenbuurt Enkhuizen tijdens bijeenkomst over plannen

In buurthuis IJsselzand in Enkhuizen heeft het gisteravond behoorlijk 'geknetterd'. Het was de bedoeling van woningcorporatie WelWonen om bewoners van de Bloemenbuurt verder te informeren over de nieuwbouwplannen in de wijk. Maar er heerste voornamelijk veel boosheid en frustratie. "Eigenlijk zijn we na vanavond geen moer opgeschoten. Ik hoop dat er, linksom of rechtsom, snel duidelijkheid komt."

In het buurthuis waren gisteravond ongeveer 50 mensen aanwezig. Hieronder waren zo'n zes leden van WelWonen en een aantal raadsleden uit Enkhuizen. De woningcorporatie presenteerde deze avond hun verdere plannen voor de wijk, waarvan al in 2017 werd aangekondigd dat deze opgeknapt zou worden. Hierbij worden meerdere huizen gesloopt, en nieuwe woningen voor in de plaats gebouwd.

De eerste fase van dit plan is inmiddels afgerond, maar bij de bewoners van de nieuwe huizen heerst frustratie. Zij klagen over gaten in de woningen, scheve muren, slechte isolatie, en een onverwachte verhoging van de huur. Volgens een van de aanwezigen stuit dat de mensen die nu in een huis wonen dat nog gesloopt moet worden ook tegen de borst.

Jarenlange strijd

Want veel bewoners van de Bloemenbuurt zijn het niet eens met het voornemen om huizen in de wijk te slopen voor nieuwbouw. Zij vinden dat hun huidige woningen beter gerenoveerd kunnen worden. Dit zou volgens hen ook een veel goedkopere oplossing zijn.

Al sinds de aankondiging van het project zijn buurtbewoners verenigd in een stichting, en strijden zij voor het behoud van hun woning. Een van hen is Ankie de Jong uit de Begoniastraat. Zij was gisteren in het buurthuis IJsselzand aanwezig om een videoverbinding te leggen met Spanje, waar de voorzitter van de stichting, Johan de Jong, vakantie viert. Volgens Ankie is hij meerdere keren fel van leer getrokken tegen WelWonen.

"Er zijn in het verleden beloftes gedaan, die tot nu toe niet zijn nagekomen, en er is nog steeds geen zekerheid voor de mensen die nu wonen in een huis dat gesloopt moet worden."

Onzekerheid blijft

"Ondanks de mooie praatjes van WelWonen en gelikte presentatie is er nog niets definitief, want de gemeenteraad heeft nog geen beslissing genomen", licht ze verder toe. "Al met al zijn alle vragen die gisteravond gesteld zijn niet goed beantwoord, en hebben ze de onrust niet weg kunnen nemen."

De Jong laat weten dat zij hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "Linksom of rechtsom. Je kunt mensen niet zo lang in onzekerheid laten." Voor volgende maand staan er twee dagen gepland, waarop dit onderwerp verder besproken wordt. Zo is op 5 juni het eerste overleg. Drie weken later, op 26 juni, worden de plannen over de Bloemenbuurt besproken in de gemeenteraad.