Campereigenaren opgelet! Dieven slaan opnieuw toe in Noord-Holland

De diefstal van peperdure campers is een regelrechte plaag in Noord-Holland. Het seizoen is nog maar net begonnen, en nu al zijn 14 eigenaren - zowel Nederlands als buitenlands - de dupe van diefstal. Vooral de Volkswagen California blijft een gewild campermodel.

Na een rustige tijd is het wéér raak. Hoewel het seizoen nog maar net begonnen is, zijn 14 eigenaren in Bergen, Egmond aan Zee en Amsterdam al van een koude kermis thuisgekomen. Onder deze groep gedupeerden zijn ook buitenlandse toeristen.

Vooral de Volkswagen California blijft een gewild campermodel onder dieven. "Je geniet van een welverdiende vakantie en dan word je ook nog eens beroofd, dat is extra vervelend", zegt André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Volgens hem zouden campingbazen een rol kunnen spelen in het vooraf waarschuwen. "Dit zou een oplossing kunnen zijn."

Alleen de werkelijkheid is erger, waarschuwt Bouwman. "Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen in politiesystemen. Het aantal kan nog hoger uitvallen", zegt hij. Volgens hem moet het piekmoment nog beginnen. "De piek begint in het najaar, ongeveer vanaf augustus."

Bende actief?

Vorig jaar is het in Noord-Holland ook al raak, als een recordaantal eigenaren op sluwe wijze wordt bestolen van hun 'huis op wielen'. Het gaat om 24 campers van Nederlanders, maar ook van buitenlandse toeristen.

De politie houdt al snel vijf mannen aan, die in wisselende samenstellingen veel mensen zouden hebben gedupeerd. Het gaat om een vermeende groepering uit West-Friesland, met mannen uit Enkhuizen, Zwaag, Hoorn en Obdam. Alle vijf verdachten zijn weer op vrije voeten en mogen hun strafproces thuis afwachten. Twee van hen moeten in juli voorkomen, als hun zaak inhoudelijk wordt behandeld.