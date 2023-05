Hulpdiensten rukken massaal uit voor rook uit plantenbak

Hulpdiensten in Hilversum rukten vandaag massaal uit voor een 'brand' bij Hilverzorg Nieuw Kerkelanden. Bij aankomst bleek er eigenlijk vrij weinig aan de hand; op een balkon was een sigaret in een plantenbak gestopt, wat zorgde voor rookontwikkeling. De BHV'ers van het zorgcentrum hadden het al geblust.

Even was er rond 14.15 uur paniek bij woonzorglocatie Hilverzorg, waar veel ouderen en mensen met dementie wonen. Het brandalarm ging af vanwege rookontwikkeling op een balkon op de vijfde verdieping. Het lukte medewerkers van de zorglocatie om het kleine vuur wat was ontstaan te blussen. Maar al gauw stonden er meerdere brandweerauto's, politie en ambulances voor de deur.

Zonde van alle inzet, zou je kunnen denken. Toch is het volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek allemaal volgens procedure gegaan. "Als de situatie nog onbekend is en er melding wordt gedaan van een brand, komen we altijd in ieder geval met twee brandweerwagens."

'Kwetsbare locatie'

Er stonden alleen meer dan twee brandweerauto's op het terrein. Dat komt volgens de woordvoerder doordat de locatie extra kwetsbaar is. "Het gaat natuurlijk om een zorgcentrum, met mensen die misschien minder makkelijk naar beneden kunnen."

Ook was het vuur ontstaan op een dak. Branden die op hogere plekken zitten, zijn volgens de woordvoerder vaak moeilijker te blussen en dus gevaarlijker. "Het blijft altijd een risico-inschatting. Je kan dan maar beter het zekere voor het onzekere nemen."

Zaandam

Gisteren waren hulpdiensten bij een kleine brand in Zaandam ook massaal uitgerukt. Ook daar ging het om een locatie waar mensen wonen die niet zelfredzaam zijn. Alle bewoners moesten 's nachts voor de zekerheid worden geëvacueerd. Hulpdiensten werden daarvoor ingezet, want daar waren volgens de veiligheidsregio 'veel handjes bij nodig'.