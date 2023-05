Aantal daklozen blijft maar toenemen: "We hebben meer sociale huurwoningen nodig"

"We zien dat de wooncrisis in Amsterdam dieper is dan waar dan ook", stelt wethouder Volkshuisvesting Zita Pels op het podium van de 'Parade tegen dakloosheid': een evenement georganiseerd door onder andere HVO-Querido, een organisatie die dak- en thuislozen in de stad begeleidt en ondersteunt.

Reden voor bijeenkomst is het toenemende aantal dak- en thuislozen. "De schatting is dat er in Amsterdam 10.000 mensen dak- en thuisloos zijn", verklaart Douwe van Riet, bestuursvoorzitter van HVO-Querido. "Dat zien onze mensen ook die in de wijken en in de bossen komen, waar mensen in bootjes slapen of tentjes hebben neergezet. Dat aantal neemt de laatste jaren enorm toe."

En dus luidt de boodschap: de toename qua dakloosheid schreeuwt om een nieuwe aanpak. Eentje waarin de focus vooral moet liggen op meer sociale huurwoningen, zodat daklozen een permanente en ook betaalbare woning toegewezen kunnen krijgen.

Afhankelijk van anderen

"Maatschappelijke opvang is een noodoplossing. Daar heb je een dak over je hoofd, een bed en ook brood. Maar geen plek om te herstellen. Geen plek om aan je toekomst te bouwen", aldus Van Riet.

Het is een herkenbaar verhaal voor de 52-jarige Billy, die sinds zijn vijftiende jarenlang dakloos is geweest en afhankelijk was van opvanglocaties. "Het doet heel veel met je. Je bent altijd afhankelijk van anderen en je moet je eigenlijk altijd aanpassen."