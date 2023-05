Het dorpsfeest in Uitgeest is 'een schoolvoorbeeld van gebundelde lokale kracht'

Uitgeesters kijken er al maanden naar uit: het Cor Groenewegen toernooi. Een jaarlijks internationaal sportfestijn in het dorp, dat vandaag feestelijk van start is gegaan. Volgens velen 'een schoolvoorbeeld van gebundelde lokale kracht.' Het evenement leunt namelijk op de 350 vrijwilligers uit het dorp en omgeving.

De vrijwilligers maken onder meer het sportpark klaar, tappen het nodige bier en richten de feesttent in. Een van die vrijwilligers is Johan Glorie, verantwoordelijk voor het bedrijfstoernooi. In bovenstaande video zie je hoeveel werk hij heeft samen met 350 enthousiaste vrijwilligers.

Vandaag speelden de bedrijventeams, met aansluitend een barbecue en een feestavond in een tent waar zo'n drieduizend man wordt verwacht.

Het sportieve hoogtepunt moet dan nog komen. Dit weekend spelen de professionele internationale jeugdteams. Van Manchester United tot Schalke 04 en van AZ tot Palmeiras uit Brazilië, allemaal proberen ze het Internationale Cor Groenewegen toernooi te winnen.