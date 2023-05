Zaanse Renate naar WK HYROX: "Zo'n race van hardlopen en fitness is heerlijk"

De sport bestaat sinds 2017, komt uit Duitsland en is in Nederland met een grote opmars bezig. HYROX is een fitnessrace: 8 keer 1 kilometer hardlopen afgewisseld met zware bewegingsoefeningen. Renate van Wijnbergen (31) uit Assendelft won afgelopen weekend in Rotterdam en staat nu op het WK in Engeland. "Geweldig en ik ben er pas sinds 2021 mee bezig."

Renate van Wijnbergen uit Assendelft komt uit op het WK HYROX in Engeland.

Een talent dus want van de vier HYROX evenementen waar Renate tot nu toe aan mee deed viel ze alle keren in de prijzen. En elke nieuwe wedstrijd is ze weer iets sneller. De snelste vrouw ter wereld doet de race in 58 minuten. "Onder de magische uurgrens. Ik zit er helaas nog een stukje boven met 1 uur 15", zegt Renate in haar eigen HYROX-centrum in Assendelft.

Renate is een topatlete door HYROX. - NH Nieuws

Waarom is Renate deze sport gaan doen? "Ik liep al hard en deed ook aan fitness. Maar dat is eigenlijk nogal saai omdat je niet ergens naartoe werkt. Je hebt geen doel. En hierdoor wel." Omdat de verslaggever nog nooit van de sport had gehoord, legt Renate geduldig uit welke onderdelen de race bestaat. Geen spier wordt overgeslagen. "De eerste oefening is een soort oefening ski-oefening, dan de sled push (wegduwen van zware gewichten), touwtrekken van een verzwaarde slee (sled pull), soort kikkersprong, roeien, met gewichten lopen, zandzakken in de je nek en een zware bal hoog tegen een muur gooien. En steeds afgewisseld met een kilometer hardlopen. "Na afloop ben je helemaal kapot." In opmars Op de club van Renate en haar vriend Wissam Aljobory sporten inmiddels zo'n 100 actieve HYROX-leden. "En dat groeit snel want in hun enthousiasme steken ze weer anderen aan. Veel mensen gaan naar een sportschool en doen aan fitness maar missen het wedstrijdelement." In Duitsland en Amerika is de sport inmiddels erg groot. Ook in Nederland doen bij evenementen duizenden sporters mee. In Amsterdam staat er dit najaar weer evenement gepland. Renate is nu geheel gefocust op het WK in het Engelse Manchester. Ze verwacht niet dat ze een podiumplek haalt. Wel hoopt ze haar persoonlijk record te verbeteren,