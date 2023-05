Zaans verzorgingshuis dankbaar aan alle hulpverleners na brand en evacuatie

"Het was enorm heftig voor iedereen en er is vandaag nazorg georganiseerd", zegt Rein Souwerbren, directeur van Evean. Gisteravond brak er brand uit in de tuin van verzorgingshuis Oostergouw in Zaandam. Veertig bewoners moesten hun kamer onmiddellijk verlaten. De directeur spreekt zijn dankbaarheid uit aan iedereen die heeft meegeholpen de bewoners in veiligheid te brengen.