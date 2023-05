De Balie-directeur Yoeri Albrecht biedt excuses aan na aanvliegen journalist

De directeur van debatcentrum De Balie, Yoeri Albrecht, ging gisteren even behoorlijk tekeer tegen een journalist nadat hem een aantal kritische vragen werden gesteld. Op sociale media is een video te zien waar Albrecht de journalist aanvliegt en de microfoon uit zijn handen rukt. Nadat het vandaag online kwam duurde het niet lang voordat Albrecht zijn excuses aanbood.

Op het Leidseplein werd donderdag door De Balie samen met burgemeester Halsema een Russische tank onthuld die door Oekraïense soldaten kapot is gemaakt. Het doel van het debatcentrum is om het gesprek aan te wakkeren over democratie en de kwetsbaarheid daarvan. De meningen hierover liepen uiteen, waarbij het kritische geluid vond dat de stad hiermee een partijdig standpunt inneemt.

Gesprek met handen

Burgemeester Halsema gaf een speech, waarna er een discussie ontstond. Albrecht zei toen tegen AT5: "Het gesprek komt op gang. Het is hartstikke goed dat we hier het recht hebben om ons uit te spreken. Laten we ons bewust zijn van het feit dat dat een groot goed is."

Later vroeg een journalist van Left Laser aan de directeur van De Balie over hun geldstromen. "Hebben jullie projectfinanciering uit de Navo?", vroeg hij. Hier reageerde Albrecht op dat hij de journalist graag een andere keer ziet, andere dingen moest doen, zich omdraaide en richting De Balie aan de overkant van de straat liep. De journalist ging achter hem aan en zei, "maar even serieus open kaart, hier voor het debatcentrum De Balie." Dit schoot bij Albrecht kennelijk in het verkeerde keelgat, hij greep de verslaggever in zijn nek en trok de microfoon hardhandig uit zijn handen.